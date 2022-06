Nova CEN foi empossada pelo parlamento

25 de Junho de 2022, foi a data que a Assembleia Nacional deu posse aos membros da Comissão Eleitoral Nacional, que vão organizar e realizar as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro.

«Hoje é a data indicada por lei para a referida investidura», afirmou o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves.

Na cerimónia marcada pela investidura do novo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, o juiz de direito José Carlos Barreiros ecoou o apelo de Delfim Neves, para que a Comissão Eleitoral Nacional saiba «interpretar as leis e cumpri-las escrupulosamente».

Tendo em conta a enorme espectativa a volta da organização e realização das eleições de 25 de Setembro, José Carlos Barreiros avisou que não é ele quem decide tudo na CEN, «a CEN é um órgão colegial», frisou.

Prometeu convocar uma reunião plenária onde todos os membros participarão na tomada das «decisões que forem necessárias para o cumprimento do trabalho dentro das normas que regem as competências legais da CEN», pontuou.

A realização ou não do recenseamento de novos eleitores para as eleições gerais, é uma das questões que a Comissão Eleitoral Nacional deverá decidir, e esclarecer a sociedade.

Segundo uma nota da Assembleia Nacional, a Comissão Eleitoral Nacional é composta pelos seguintes membros :

«Foram empossados os senhores, José Carlos da Costa Barreiros e Sara Neto dos Santos, como Presidente e Secretária da Comissão Eleitoral Nacional, respectivamente, Domingos José da Trindade Boa Morte, em representação do Partido ADI, José Rodrigues Ramos Cardoso, do MLSTP/PSD, Gil de Mascarenhas da Costa, pela parte da Coligação PCD/MDFM-UDD, Luís Vaz de Sousa Bastos, em representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Victor Manuel Neto Correia, pelo Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, Novas Tecnologias e Assuntos Parlamentares, e Armindo Furtado Lopes, que representará o Ministério da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos».

Abel Veiga