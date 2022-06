CEN garante que não é possível recensear novos eleitores

Cai por terra a pretensão dos cidadãos são-tomenses que completam 18 anos neste ano 2022, ou que completaram 18 anos nos finais do ano passado, e que pretendiam participar nas eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro próximo.

Numa conferência de imprensa o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiros(na foto), garantiu que já não há tempo material para realizar o recenseamento de novos eleitores para as eleições gerais de 25 de Setembro próximo.

«As eleições estão marcadas para serem realizadas no prazo de 3 meses. Temos as eleições marcadas para 25 de Setembro e tomamos posse no dia 25 de Junho…Não há margem para outra situação», declarou o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

A CEN acrescentou que «não há tempo material para a realização do recenseamento eleitoral».

José Carlos Barreiros recorreu a lei eleitoral para demonstrar que a CEN não tem margem para cumprir com os prazos e as fases exigidos pelo processo de recenseamento eleitoral.

«A própria lei determina que tendo sido marcadas as eleições com base no caderno eleitoral em vigor, então as eleições serão realizadas com base no caderno eleitoral em vigor», precisou.

Desta forma apenas os 123.302 eleitores no país e na diáspora, que estão inscritos nos cadernos eleitorais, e que participaram nas eleições presidenciais de julho do ano 2021, poderão participar nas eleições legislativas, de 25 de Setembro.

Note-se que o Presidente da República Carlos Vila Nova, marcou a data das eleições, sem que a Comissão Eleitoral Nacional estivesse em funções. Um procedimento singular na história da democracia são-tomense.

A Comissão Eleitoral Nacional, esclarece que de acordo com a lei, o recenseamento eleitoral ou a actualização dos cadernos eleitorais, deve ser feito com uma antecedência mínima de 6 meses em relação a data marcada para a ida às urnas.

Descartada a possibilidade de recensear novos eleitores para as eleições de 25 de Setembro, a Comissão Eleitoral Nacional, avisa que «só trabalhamos quando tivermos os meios necessários».

Os meios necessários, são financeiros e materiais. «Até agora não temos a nossa disposição os meios. Estamos a espera que o governo ponha a nossa disposição os meios para a realização das eleições», pontuou, o Presidente da CEN.

José Carlos Barreiros, disse na conferência de imprensa que o Governo realizou uma mesa redonda em Libreville, capital do Gabão para angariar junto aos parceiros internacionais os meios financeiros necessários para a realização das eleições.

No entanto recusou avançar o valor do orçamento para sustentar as eleições de 25 de Setembro. «Posteriormente saberão o valor do orçamento para realização das eleições», concluiu.

Abel Veiga