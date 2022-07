PR desafia a CEN e as demais autoridades a resolverem a questão do recenseamento eleitoral

O Presidente da República, Carlos Vila Nova que em finais de Março passado, marcou as eleições legislativas, autárquicas e regionais para 25 de Setembro próximo, denunciou a prevalência ainda no seio da classe política do «espírito de deturpar as coisas quando nos convém».

Carlos Vila Nova contesta a indicação dada pela Comissão Eleitoral Nacional de que não será possível realizar o recenseamento de novos eleitores para as eleições de 25 de Setembro e a respectiva actualização dos cadernos eleitorais.

«Tudo indica e tem sido manifestado através da Comissão Eleitoral Nacional que haverá um grupo de novos eleitores que não poderão exercer o seu direito… Não vejo razões que possam justificar a não actualização dos cadernos eleitorais.», frisou o Presidente da República.

Segundo o Chefe de Estado as eleições de 25 de Setembro foram marcadas com antecedência de mais de 5 meses. Tempo definido pela lei para a actualização dos cadernos eleitorais.

«Custa aceitar que aqueles com responsabilidade de exercer de forma digna a interpretação de todo o pacote legislativo, utilizem subterfúgios para dar a entender aquilo que não corresponde a verdade. Temos que ter mais pedagogia e menos demagogia», reforçou.

O Chefe de Estado diz que não aceita a possibilidade de milhares de jovens, e de outros cidadãos eleitores que mudaram de residência, ficaram excluídos do exercício do poder político.

«Mesmo tomando posse a Comissão Eleitoral Nacional, no dia 25 de Junho, era possível fazer a actualização dos cadernos eleitorais. Espero que se encontre a forma mais fluída de se ultrapassar esta questão, e não privar nenhum cidadão de exercer o seu direito constitucionalmente consagrado», pontuou o Chefe de Estado.

Segundo Carlos Vila Nova, os cadernos eleitorais podem ser actualizados através da base de dados do serviço de registo e identificação civil.

Em declarações à imprensa na Roça Água Izé, e logo depois de ter recebido a juventude da ADI, no Palácio Presidencial, o Presidente Carlos Vila Nova, recordou a azáfama criada pela Assembleia Nacional, no ano passado.

Azáfama política que se manifestou na revisão de toda a legislação eleitoral, com destaque para a abertura de oportunidade aos cidadãos emigrantes para votarem pela primeira vez nas eleições legislativas. Azáfama hoje, refreada com a não realização do recenseamento dos novos eleitores ávidos em mandar nas urnas de 25 de Setembro.

Abel Veiga