“O responsável será o Presidente da CEN e a Assembleia Nacional”

A juventude do partido ADI, a JADI, prometeu fazer tudo para que todos os jovens saibam que se não conseguirem exercer o seu direito de voto nas eleições de 25 de Setembro, «o responsável será o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional e a Assembleia Nacional», declarou Pedro Carvalho o vice Presidente da JADI.

A promessa de trabalhar junto à juventude para responsabilizar os dois órgãos do Estado, foi feita esta semana após reunião com o Presidente da República Carlos Vila Nova.

Antes de prometer trabalho de terreno para sensibilizar os jovens a defenderem os seus direitos políticos, a JADI apelou a Assembleia Nacional e a Comissão Eleitoral Nacional, a realizarem o recenseamento dos cidadãos com idade eleitoral.

«Estamos a falar também de alguns são-tomenses que vieram da emigração, e outros que saíram do país para viver no estrangeiro. É imperioso que essa gente seja recenseada e possa exercer o seu direito. Atenção que o recenseamento é obrigatório» acrescentou o vice Presidente da JADI.

O braço jovem do partido ADI reiterou que «não há são-tomenses de primeira e de segunda».

Para a JADI não há razões para não se realizar o recenseamento de novos eleitores. «Se as eleições tivessem sido marcadas em cima da hora, aí sim haveria o argumento para não realização do recenseamento», concluiu o vice-Presidente da JADI.

Membros da JADI

Enquanto isso, a Comissão Eleitoral Nacional, já avançou com a nomeação e investidura dos membros das Comissões Eleitorais distritais. O processo eleitoral, está em andamento com vista às eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro.

Abel Veiga