Recenseamento Eleitoral – JADI avança com manifestação de rua

A Juventude do Partido ADI(JADI), na oposição, está a organizar uma manifestação nas ruas da cidade de São Tomé já nesta sexta feira.

Manifestação pública para protestar contra a não realização do recenseamento de novos eleitores para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro.

Numa conferência de Imprensa, na tarde de quarta – feira, a JADI , anunciou que a manifestação será ordeira e democrática.

Segundo Pedro Carvalho vice-Presidente da JADI, todos os jovens estão convidados para o protesto de rua.

«Hoje(quarta – feira) ao longo da manhã fizemos um pedido as autoridades policiais. Na sexta-feira vamos convidar todos os jovens de São Tomé e Príncipe para uma manifestação pacífica . Vamos sair de forma ordeira e pacífica e mostrar o nosso desagrado por esta situação», afirmou o vice-Presidente da JADI.

O braço jovem do partido ADI decide levar o protesto para as ruas de São Tomé, após ter tido reuniões com o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, com a Assembleia Nacional e com o representante do Sistema das Nações Unidas no país.

A liderança da JADI diz estranhar o facto de outras organizações juvenis, e principalmente o Conselho Nacional da Juventude, não terem manifestado abertamente pelo recenseamento dos cerca de 8 mil jovens no país e na diáspora que por lei devem exercer o poder político no dia 25 de Setembro.

JADI recordou que o recenseamento eleitoral é uma obrigação, imposta pela lei. O mesmo pacote legal revisto pela Assembleia Nacional no ano 2021, que impõe ao país a realização do recenseamento eleitoral nos três primeiros meses de cada ano.

JADI anunciou que entrou na segunda fase da luta, e que está a projectar uma queixa crime contra os órgãos do Estado que determinam o processo eleitoral, nomeadamente o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, a Assembleia Nacional, e o Governo.

Abel Veiga