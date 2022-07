JADI pôs juventude na rua em manifestação

Em São Tomé e Príncipe, os jovens saíram as ruas da capital São Tomé, para exigir a realização imediata do recenseamento eleitoral. Manifestação organizada pela Juventude do partido ADI, na oposição.

”Recenseamento já”, foi um dos principais slogans da manifestação que partiu do bairro do Riboque na capital São Tomé.

«Recenseamento já, porque acreditamos que poderiam tê-lo feito após o Presidente da República ter marcado as eleições, e podem faze-lo também agora», declarou Nito Abreu, o porta voz da Juventude da ADI na manifestação desta sexta feira.

A Juventude do partido ADI, decidiu chamar os jovens para a rua, após fracasso nas conversações que teve com o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves e com o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional José Carlos Barreiros.

Manifestação percorre a praça de táxis

Nito Abreu disse que nos encontros com as duas instituições, ficou confirmado que «não existe vontade para que o recenseamento seja feito. Por isso partimos para esse método, que a democracia nos confere», afirmou o porta voz.

Jovens do partido ADI, prometem continuar com a luta política, e com movimentos de rua, até que os cidadãos que completaram 18 anos neste ano, conquistem o direito de eleger e de serem eleitos, nas eleições legislativas e locais de 25 de Setembro.

«O recenseamento é um direito sagrado na constituição e nas leis. As pessoas precisam recensear para elegerem e serem eleitas, isso precisa acontecer» reforçou.

Segundo a juventude da ADI a aderência à manifestação foi grande. «As pessoas se identificaram com a causa e apareceram», frisou.

Manifestação de rua promovida pela JADI

Cartazes com fotografias do Presidente da Assembleia Nacional, do Primeiro Ministro e do Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, foram exibidos durante a manifestação.

«Imputamos responsabilidade a Assembleia Nacional, ao Governo que nem nos recebeu, e a Comissão Eleitoral Nacional», concluiu o porta voz da Juventude da ADI.

Temperatura política aumenta na preparação das eleições de 25 de Setembro.

Abel Veiga