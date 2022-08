Perto do fim do mandato “JBJ” lançou pedra para estrada de Porto Alegre

Dentro de uma semana começam as obras de reabilitação do troço de estrada que liga Ribeira Peixe à Porto Alegre no sul da ilha de São Tomé. O Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus”JBJ” que lançou a primeira pedra disse que se trata de uma infraestrutura de importância económica e social.

O troço de estrada alcatroada de 18,6 quilómetros, foi construído nos finais da década de 90, no mandato do Governo de maioria absoluta do partido MLSTP. Guilherme Posser da Costa era o primeiro-ministro.

O troço entre a Ribeira Peixe e Porto Alegre, é o único construído de raiz pelo Estado são-tomense e que teve grande durabilidade. Sem qualquer manutenção o asfalto só começou a desaparecer nos últimos 10 anos.

Estrada entre Ribeira Peixe e Porto Alegre

Da Ribeira Peixe até Porto Alegre no sul de São Tomé, a circulação automóvel passou a ser bastante difícil.

No entanto há mais de 1 ano que o Ministro das Infraestruturas Osvaldo Abreu, anunciou o lançamento de concurso público para a reabilitação da estrada. Segundo o Instituto Nacional de Estradas desde outubro do ano 2021, que o governo selecionou e assinou contrato com uma empresa para realizar a obra. Mas nada avançou.

Tudo porque segundo o governo, o Tribunal de Contas teve de analisar o dossier, e só emitiu o visto para execução da obra nos finais do mês de junho de 2022. Burocracia do Tribunal de Contas provocou atraso de 1 ano.

Jorge Bom Jesus lança primeira pedra para arranque da obra de reabilitação da estrada

Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro e Chefe do Governo lançou a primeira pedra convicto de que é para valer. «Esta pedra não é uma pedra qualquer, é para ser concretizada», referiu.

As obras de reabilitação do troço vão demorar 1 ano e seis meses. Porto Alegre, é uma região de referência do turismo em São Tomé. Tem o resort ilhéu das Rolas, o resort Praia Inhame, Praia Guembú, e outras unidades de turismo de natureza.

«Os vários empresários que estão aqui vão ter vida mais facilitada, assim como o turismo aqui no sul. Vai permitir a criação de mais emprego, de mais desenvolvimento», reforçou Jorge Bom Jesus.

A reabilitação dos 18,6 quilómetros degradados transformará a estrada nacional número 2, na via com melhor tapete rolante do país. Da capital São Tomé, até a Ribeira Peixe foi reabilitada com betão betuminoso. O troço que segue até Porto Alegre, começa a ser reabilitado dentro de uma semana, e com novo tapete betão betuminoso.

Estrada nacional nº 2 – Depois de Monte Mário, subida para Porto Alegre

No mesmo dia, sexta-feira 5 de Agosto, o governo lançou a primeira pedra para a construção de um laço de estrada com cerca de 2 quilómetros e que liga Almeirim à Madre de Deus.

Para além de facilitar a ligação rápida entre as comunidades de Caixão Grande e de Trindade, o laço de estrada vai permitir maior circulação de pessoas e mercadorias para o mercado de Bobô Fôrro. A construção do laço de estrada em betão betuminoso vai demorar 1 ano.

Abel Veiga