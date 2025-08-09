Governo arranca com reabilitação de estradas degradadas

Intervenções vão abranger Bombom, Sã Maria e Caixão Grande, com conclusão prevista em 60 dias.

O Instituto Nacional de Estradas (INAE) deu início, esta sexta-feira, aos trabalhos de reabilitação de várias vias do país em avançado estado de degradação. As primeiras intervenções, que consistem sobretudo na tapagem de buracos, começaram na estrada que liga Bombom, Sã Maria e Caixão Grande.

Segundo o diretor do INAE, Adelino Cardoso, as ações vão além da simples correção de irregularidades na via. “Não estamos apenas a tapar buracos; estamos a melhorar as condições gerais de circulação, garantindo mais segurança e conforto para os utentes”, afirmou.

O responsável adiantou que outros trechos prioritários, como a estrada Almeirim, Caixão Grande e Bobo Forro, Madalena, serão alvo de obras ainda este ano. “São intervenções que fazem parte de um plano mais amplo de manutenção e requalificação da rede viária nacional”, acrescentou.

Os moradores de Bombom e Caixão Grande receberam com entusiasmo a notícia do arranque das obras. Vikelme Martins, taxista que ainda realiza o percurso entre a capital e a Monta, disse que a melhoria da estrada representa um alívio para quem depende diariamente desta ligação. “Vai facilitar muito a nossa vida e reduzir os custos de manutenção dos carros”, comentou.

O diretor do INAE garantiu ainda que as obras de reconstrução da estrada de Lucumi, no centro da capital, serão retomadas brevemente. Os trabalhos em Bombom, Sã Maria e Caixão Grande estão a cargo da empresa CONSTROMÉ e deverão estar concluídos no prazo de 60 dias.

Waley Quaresma