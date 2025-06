Governo promete reabilitar estrada que liga Ribeira Peixe a Porto Alegre

Durante uma visita ao distrito de Caué, no sul da ilha de São Tomé, o Primeiro-Ministro Américo Ramos garantiu que o Governo irá intervir com urgência na reabilitação da estrada que liga Ribeira Peixe a Porto Alegre, uma via essencial para a mobilidade e o acesso a serviços básicos.

O Chefe do Governo fez esta promessa durante a cerimónia de reinauguração de quatro escolas recentemente reabilitadas nas comunidades de Angolares, Ribeira Peixe e Porto Alegre. Américo Ramos reconheceu que o estado atual da estrada é crítico e tem dificultado o quotidiano das populações locais.

“A situação da estrada está bastante degradada. O Governo irá fazer tudo para melhorar essa via de acesso e garantir melhor circulação para todos”, afirmou o Primeiro-Ministro.

A estrada, com cerca de 30 quilómetros, é uma das principais ligações entre comunidades importantes do sul do país e a capital, mas há vários anos encontra-se em péssimas condições, o que compromete a mobilidade de pessoas, o transporte de produtos e o acesso a serviços como saúde e educação.

O distrito de Caué é o mais afastado de São Tomé, com mais de 70 quilómetros a separar a localidade de Porto Alegre do centro urbano da capital. Os habitantes têm feito reiterados apelos ao poder central para a resolução deste problema, considerado uma das principais barreiras ao desenvolvimento local.

A promessa governamental reacende a esperança das comunidades, que aguardam agora pela concretização das obras.

Waley Quaresma