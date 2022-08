Obras de requalificação da marginal 12 de julho começam em 2023

O projecto de requalificação e valorização da marginal 12 de julho na cidade de São Tomé, foi lançado pelo anterior governo do partido ADI, no ano 2016. Na altura Carlos Vila Nova era ministro das obras públicas e infraestruturas.

O projecto tem um orçamento de 25 milhões de euros. Em Novembro de 2019, o Banco Europeu de Investimentos aprovou o financiamento de 12,5 milhões de euros para requalificar e valorizar a marginal 12 de julho. A outra metade do valor é garantido pelo Reino da Holanda.

A marginal da cidade de São Tomé se estende por 12 quilómetros. Desde a Vila de Pantufo, até o aeroporto internacional do país.

No dia 10 de Agosto, Tsjeard Hoekstra novo embaixador do Reino da Holanda foi acreditado pelo Presidente da República Carlos Vila Nova. A requalificação e valorização da marginal 12 de julho, é um projecto estruturante para São Tomé e Príncipe. O embaixador da Holanda, garantiu que no dia 15 de agosto será lançado o concurso público para contratação da empresa que vai realizar as obras.

«No dia 15 de agosto os concursos vão ser publicados. No fim deste ano anunciaremos o vencedor do concurso, e as obras vão iniciar na primeira metade do próximo ano», afirmou o embaixador da Holanda, após entregar as suas cartas credenciais ao Presidente da República.

Segundo Tsjeard Hoekstra o Presidente Carlos Vila Nova, assumiu o compromisso de lançar a primeira pedra para o arranque das obras de requalificação e valorização da marginal 12 de julho. «O Presidente da República e eu decidimos estar juntos aqui para o início das obras, que simboliza a nossa colaboração», pontuo.

Tsjeard Hoekstra -Embaixador da Holanda em São Tomé e Príncipe

Carlos Vila Nova que lançou o projecto de requalificação da marginal 12 de julho no ano 2016, enquanto ministro das obras públicas e infra-estruturas, vai por a primeira pedra para o arranque das obras, agora na qualidade de Presidente da República e Chefe de Estado.

Abel Veiga