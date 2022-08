Dia nacional da Índia celebrado em STP

A Embaixada da Índia em São Tomé celebrou o 76º Dia da Independência com muita alegria e entusiasmo, no dia 15 de agosto nas suas instalações. Estiveram presentes mais de 50 membros da diáspora indiana, funcionários e amigos da Índia.

A celebração de hoje marcou o 75º aniversário da independência da Índia, um marco especial na história da Índia.

Lendo o Discurso da Presidente da Índia Sra. Draupadi Murmu, o Embaixador Raghu Gururaj afirmou que este dia marcou o rompimento das algemas dos governantes coloniais em 1947 e o início da formação do destino da Índia como uma nação livre.

Embaixador da Índia

O embaixador falou sobre o notável progresso que a Índia fez nos últimos 40 anos na transformação de sua economia e na preparação do terreno para o futuro da Índia como uma grande potência digital e uma economia desenvolvida.

Ele também afirmou que uma série de reformas econômicas iniciadas pelo governo está levando a Índia no caminho da autossuficiência e para realizar todo o potencial de seus 1,3 bilhão de habitantes.

Desde que a Embaixada da Índia residente foi estabelecida em São Tomé no ano passado, as relações bilaterais entre a Índia e São Tomé foram aprofundadas. No ano passado, o comércio bilateral registrou um aumento de 38%.

Cerimónia de celebração do Dia Nacional da Índia

O embaixador parabenizou o sucesso da equipe São Tome na Olimpíada Internacional de Xadrez recentemente realizada em Chennai, Índia, na semana passada.

Anunciou ainda que uma delegação cultural são-tomense foi convidada na hospitalidade do governo indiano, para participar no Festival Cultural Lusófono que será realizado na Índia em setembro deste ano.

Um vídeo e uma exposição de fotos sobre o movimento de libertação da Índia foram exibidos à margem da celebração, o que despertou muito interesse.

Fonte : Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe