Comandante Geral da Polícia de Moçambique dá lição aos agentes da polícia de STP

Bernardino Rafael, comandante-geral da polícia de Moçambique visitou esta sexta-feira as instalações da escola de formação de polícia, e o comando da polícia do distrito de Água Grande que envolve a capital São Tomé.

O comandante moçambicano visita o país no âmbito da celebração do quadragésimo sétimo aniversário da institucionalização da polícia nacional de São Tomé e Príncipe.

Acompanhado pelo superintendente Roldão Boa Morte comandante geral da polícia nacional, o visitante conversou com os agentes da polícia nacional responsáveis pelos diversos departamentos. Constou in loco, que a criminalidade, os acidentes de viação, a violação sexual e a violência doméstica estão a aumentar em São Tomé e Príncipe.

Comandante Geral da Polícia Nacional Superintendente Roldão Boa Morte e o seu homólogo moçambicano Bernardino Rafael

No entanto, Bernardino Rafael, chamou a atenção dos agentes da polícia nacional, para o facto de terem que mudar de comportamento, para combater os fenómenos violentos e a criminalidade crescente.

«Onde é que o comandante vai arranjar gabinete para todos os polícias?», interrogou.

Em diálogo com os responsáveis da secção de trânsito da polícia nacional, reforçou que «têm que ir ter com as pessoas, sensibilizá-las. O primeiro a sair para o terreno deve ser o comandante. Quando ele sair, todos os outros agentes vão sair, tem que ser esta a teoria. Agora sentado aqui, não vai resolver nada…», precisou o chefe máximo da polícia de Moçambique, na secção de transito.

A conversa com a intendente da polícia nacional, responsável pelas questões do género e da violência doméstica, teve o mesmo sentido. Promover acções de proximidade com as populações.

«Vão trabalhar no terreno para reduzir a violência doméstica. Não exijam gabinete. Não há gabinetes para combater a violência doméstica», frisou Bernardino Rafael.

Encorajou o comandante geral da polícia nacional o superintendente Roldão Boa Morte, a intensificar o combate contra o crime e a violência, e prometeu formar mais quadros da polícia são-tomense.

«Viemos consolidar a cooperação com a Polícia de São Tomé e Príncipe. O Presidente da República de Moçambique abre as portas da cooperação com a polícia de São Tomé e Príncipe, em que nós mesmos podemos formar cada vez mais os quadros da polícia são-tomense», concluiu.

Moçambique tem tradição na formação dos agentes da polícia nacional, e manifesta-se disponível para receber nas suas academias, mais oficiais da polícia são-tomense.

O comandante da polícia de Moçambique está em São Tomé no quadro da celebração este sábado, 27 de Agosto do quadragésimo sétimo aniversário da institucionalização da polícia.

Abel Veiga