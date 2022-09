ADI manifestou-se PRONTO para governar o país e ajudar Caué

O maior partido na oposição abriu a campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro, na região sul do país. Caué o maior distrito da ilha de São Tomé, em dimensão territorial, é o menos populoso do país.

Caué foi a escolha da ADI, para anunciar que é a solução que São Tomé e Príncipe precisa. Américo Ramos, secretário-geral do partido disse ao eleitorado que a ADI quer assumir compromisso com Caué.

«Decidimos começar a campanha eleitoral em Caué, porque pensamos ser o distrito que precisa de mais atenção da ADI, quando a ADI for governo», afirmou o secretário geral do partido.

Américo Ramos, acrescentou que «ADI está pronto para governar o país, e fazer coisas em Caué».

A caravana do partido ADI percorreu várias localidades do distrito de Caué. Pobreza é uma das marcas de Caué. Os dados estatísticos produzidos pelo governo indicam que Caué destaca-se a nível nacional em termos de índice da pobreza.

«Acreditamos na força do Povo. Povo já nos conhece, sabe de que somos capazes. Somos a solução e estamos prontos para governar este país», garantiu Américo Ramos, secretário-geral da ADI.

Em Caué os partidos políticos concorrentes às eleições legislativas disputam 5 mandatos. Mais de 4400 eleitores estão inscritos nos cadernos eleitorais. No que concerne ao poder autárquico, desde 2018 que Caué é dirigido pela coligação PCD-MDFM-UDD, que apoia o actual governo liderado pelo MLSTP de Jorge Bom Jesus.

Para as eleições de 25 de Setembro a ADI, pretende conquistar o poder em Caué e no país.

Abel Veiga