CPLP envia 21 observadores para as eleições de 25 de Setembro

A Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às Eleições Legislativas, Regional e Autárquicas na República Democrática de São Tomé e Príncipe, marcadas para 25 de setembro de 2022, vai estar no terreno entre os dias 19 e 28 de setembro.

A MOE-CPLP é chefiada por Rafael Vidal, embaixador da República Federativa do Brasil em Angola, e é composta por 21 observadores designados pelos Estados-Membros, pela Assembleia Parlamentar da CPLP e pelo Secretariado Executivo.

Durante este período, a MOE-CPLP acompanhará a fase final da campanha eleitoral, o dia das eleições, incluindo a abertura e o encerramento de urnas, bem como o apuramento parcial dos resultados. A MOE-CPLP vai manter, ainda, encontros com os diversos candidatos, com os órgãos de administração eleitoral, com os Embaixadores do Grupo CPLP e com outras missões internacionais de observação eleitoral.

FONTE : CPLP