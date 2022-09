Patrice Trovoada reclama maioria absoluta da ADI nas eleições legislativas

O Presidente da ADI, chamou a imprensa para a sede do partido, por volta das 10 horas e 30 minutos desta segunda-feira, para reclamar vitória nas eleições legislativas de domingo 25 de setembro.

«Reivindicamos vitória nas eleições legislativas com maioria absoluta, totalizando 30 deputados com 54,5% dos votos expressos», afirmou Patrice Trovoada.

Uma reivindicação de vitória eleitoral, sustentada com números. Segundo Patrice Trovoada a sua equipa de campanha esteve a trabalhar durante toda noite eleitoral até esta manhã de segunda-feira.

Todos os editais das mesas de voto, foram recolhidos, analisados e projectos num sistema informático, cujo programa de cálculo é fiável, assegurou o Presidente da ADI. «Os dados da Comissão Eleitoral Nacional, não poderão diferir muito dos nossos», precisou Patrice Trovoada.

Patrice Trovoada na conferência de imprensa – Sede da ADI

O apuramento parcial feito pela equipa de assessoria a campanha da ADI, indica que o partido conquistou 8 mandatos no distrito de Água Grande, que envolve a capital- São Tomé. Neste distrito estavam em disputa 14 mandatos.

No distrito de Mé-Zochi com 10 mandatos em disputa para as eleições legislativas, a ADI garante que elegeu 6 mandatos. No distrito de Cantagalo com 6 mandatos, Patrice Trovoada anunciou a conquista de 4 mandatos.

Lobata com 7 mandatos terá dado a ADI 3 mandatos, e em Lembá também com 6 mandatos a ADI terá elegido 3 deputados à Assembleia Nacional. Caué distrito do sul da ilha de São Tomé, com 5 mandatos, ADI recolheu 1 mandato, e na região autónoma do Príncipe dos 5 mandatos em disputa ADI arrebatou 3.

«É uma alegria para nós. Mas, é também uma grande responsabilidade, porque não só traduz a confiança das populações no ADI, mas a análise detalhada, nos diz que o país inteiro, e particularmente as zonas mais pobres do nosso país, reclamam por uma solução», alertou Patrice Trovoada.

Na conferência de imprensa dada na sede do partido, por sinal vizinho do edifício da Copmissão Eleitoral Nacional, o Presidente da ADI agradeceu aos militantes, ao povo, e aos cidadãos independentes que apoiaram a campanha eleitoral do partido. Exigiu maioria absoluta para governar, e o povo deu.

«Como prometido, com uma maioria absoluta eu assumirei, as funções e as responsabilidades de primeiro-ministro e chefe do próximo governo», declarou Patrice Trovoada.

Foi a declaração que arrancou maior aplauso da plateia composta por militantes, amigos e simpatizantes da ADI.

O líder da ADI enalteceu a forma ordeira, pacífica e livre, como decorreram as eleições de domingo.

PATRICE PROMETEU GOVERNAÇÃO INCLUSIVA

«Essa maioria absoluta não nos dá absolutamente todos os direitos», referiu Patrice Trovoada.

O líder da ADI quer transformar a maioria absoluta numa oportunidade para desanuviar o clima político no país.

«A nossa intenção depois dessas eleições é de desanuviar o clima e criar um melhor clima de relacionamento político para resolvermos os problemas do país», esclareceu.

Prometeu governar «de uma maneira mais inclusiva possível». Às questões colocadas pelos jornalistas respondeu, que a ADI vai dialogar com todos os partidos políticos do país, tanto os que ganharam representação parlamentar nas eleições de 25 de Setembro, como os que não têm assento na Assembleia Nacional.

Abel Veiga