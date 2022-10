“JBJ” reconhece a derrota eleitoral e felicita PT e ADI

Jorge Bom Jesus (JBJ), Presidente do MLSTP aceitou os resultados das eleições legislativas, autárquicas e regionais, e felicitou o partido vencedor, a ADI.

Presidente do MLSTP e primeiro-ministro Jorge Bom Jesus começou por felicitar o povo são-tomense e a comunidade internacional. Para Jorge Bom Jesus, os resultados definitivos das eleições legislativas, divulgados pela Assembleia de Apuramento Geral, reflectem a vontade soberana do povo.

«Felicito o partido vencedor o ADI e o seu líder», declarou, numa conferência de imprensa dada na sede do partido MLSTP, no bairro do Riboque.

Jorge Bom Jesus na sede do MLSTP

Dentro de dias, Jorge Bom Jesus passa a ser o líder da oposição. «Deixando a promessa de continuar a exercer uma oposição construtiva, para o bem de São Tomé e Príncipe, para o desenvolvimento do nosso país», confirmou.

O MLSTP que ocupava 23 assentos no parlamento, só conseguiu eleger 18 deputados à Assembleia Nacional nas eleições de 25 de Setembro. A consolidação do regime democrático é uma das prioridades.

«O povo dá mais uma vez ao mundo uma lição de verdadeira democracia reinante no nosso país», precisou o Presidente do MLSTP.

Segundo Jorge Bom Jesus, o partido MLSTP ainda está a digerir a derrota eleitoral. Nos próximos tempos será definido o novo rumo, e a nova estratégia política para os próximos 4 anos.

Abel Veiga