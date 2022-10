António Dias põe fim a militância política no PCD e no BASTA

Por motivos de Ordem Pessoal, António Dias, ex-Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural e declara afastamento definitivo das fileiras do partido PCD. Nas eleições legislativas de 2014 António Dias foi candidato do partido PCD ao cargo de Primeiro Ministro. Naquelas eleições apresentou-se como adversário de Patrice Trovoada do partido ADI.

Nas eleições legislativas de 2022, António Dias foi indicado como cabeça de lista do Movimento BASTA no distrito de Mé-Zochi. Para além do afastamento do partido PCD onde militou durante 28 anos, António Dias, declara na carta com data de 6 de outubro que afasta-se definitivamente também do Movimento BASTA.

Director Executivo da Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico(CECAB), António Dias, diz que afasta-se da esfera político-partidária para adoptar uma conduta imparcial e neutral na sociedade são-tomense.

O leitor tem acesso a carta de afastamento definitivo endereçada ao Presidente do Partido PCD e ao Coordenador do Movimento BASTA.

Abel Veiga