Grito de socorro pela Saúde em STP é dado desta vez no cemitério

«Quantas vidas são ceifadas porque o sistema não tem resposta para dar?»

Uma pergunta pertinente, feita aos decisores políticos e a todo país. Uma pergunta feita pela irmã do malogrado José da Graça Diogo, ex-Presidente da Assembleia Nacional.

O estado crítico do sistema nacional de saúde, foi mais uma vez denunciado. Só que deste vez no cemitério, e como mensagem fúnebre.

Anita Barros, irmã do falecido proferiu a mensagem que ecoou nos 4 cantos do cemitério do Alto São João.

«É necessário pensar com prioridade na saúde. A saúde do nosso país não anda bem. Ela está doente, como tu estives-te meu irmão. Hoje venho te enterrar meu irmão, mas que sirva de exemplo e que pensem na saúde como prioridade. Não como um discurso de parlamento», desabafou Anita Barros, que para além de ser irmã do defunto, é também profissional de saúde, e trabalha no hospital central Ayres de Menezes.

Por causa do deficiente serviço de saúde, dezenas de ex-dirigentes de São Tomé e Príncipe, tiveram que optar por um exílio forçado, para tratar da saúde, e só regressar a sua terra natal dentro do caixão, para ser sepultado, no Alto São João, ou noutro cemitério do país.

«A saúde está doente não é hoje, não é de ontem…Ela grita por socorro. Que pensem na saúde, como ela deve ser pensada. Meu irmão precisou de auxilio e a saúde não tinha resposta para lhe dar», denunciou Anita Barros.

Com o sistema de saúde em crise, muitas vezes os voos privados que podem resgatar as individualidades enfermas, não chegam a tempo.

Anita Barros, disse no funeral que o seu irmão poderia ser transferido numa ponte aérea, para uma capital africana ou europeia, onde poderia receber assistência clínica adequada. Mas o tempo não permitiu.

«Podia sair, mais foi tarde demais. Já não havia tempo para isso», concluiu.

Abel Veiga