MLSTP felicita o partido Comunista da China e o Presidente Xi Jinping

Foi por ocasião do 20º Congresso do Partido Comunista da China, que começou no último domingo que o Presidente do MLSTP, endereçou felicitações ao povo chinês, ao partido Comunista Chinês e ao Presidente Xi Jinping.

Jorge Bom Jesus, o Presidente do MLSTP, considera o 20º congresso do Partido Comunista da China, como um grande exercício de democracia interna.

«Temos acompanhado com bastante atenção as grandes conquistas muita atenção as grandes conquistas e realizações que o vosso partido tem conseguido nos últimos anos na construção de um país socialista moderno…», diz o líder do MLSTP na carta endereçada ao líder do partido Comunista da China.

O MLSTP garante ao Partido Comunista das China que « Nós os vossos irmãos de São Tomé e Príncipe….continuaremos sempre ao vosso lado unindo sinergias e trabalhando na base do respeito recíproco e de uma cooperação mutuamente vantajosa», lê-se na carta do MLSTP.

O leitor tem acesso a carta que o MLSTP endereçou ao partido Comunista da China, tendo também distribuído à imprensa. –

Abel Veiga