Concessão portuária : Ministério Público provoca surpresa e estupefação ao partido MLSTP

A decisão do Ministério Público em pedir a anulação do visto do Tribunal de Contas ao contrato de concessão dos portos, provocou reacção do MLSTP, o partido que assinou o acordo de concessão portuária com a empresa SAFEBOND.

Num comunicado enviado ao Téla Nón o MLSTP manifesta estranheza e estupefação.

«Ainda sobre esse tema, o MLSTP/PSD tomou conhecimento, com surpresa e estupefação, da posição do Ministério Público em avançar com um pedido de anulação do visto do Tribunal de Contas ao Contrato de Concessão dos portos, numa atitude que nos leva a suspeitar da imparcialidade e isenção do Ministério Público e do senhor Procurador Geral da República, quando todos sabemos que o mesmo tem assento na plenária do Tribunal de Contas, logo, tem conhecimento prévio sobre todos os dossiers e processos que são analisados e avalisados por este Tribunal superior.

O MLSTP/PSD aproveita a ocasião para solicitar ao Ministério Público a mesma destreza e celeridade em todos os processos que se encontram nas gavetas dos gabinetes dos senhores procuradores a “ganhar pó” e que até agora, estranhamente, não conhecem nenhuma evolução, nomeadamente:

– Gestão danosa da EMAE durante a governação do ADI.

– Compra dos edifícios do S.T.J e da AGER, pelo Governo do ADI, por ajuste direto e a preços inflacionados.

– Obra de construção da sede do Banco Central.

– Empréstimo dos 30 milhões de dólares, sem cumprir os expedientes que a Lei define.

– Caso do contrabando de cigarros e de outras substâncias em Micolô.

– Roubo da droga nos Tribunais e na Policia Judiciaria.

– Processo da queima das notas antigas e da produção de notas de 200 dobras.

-Várias queixas-crime introduzidas contra pessoas bem identificadas e com provas documentais.

É caso para perguntar: Há dois pesos e duas medidas no Ministério Público? Quando os processos são a favor de determinadas pessoas e grupos, tudo avança a velocidade de cruzeiro e quando são contra os interesses dessas mesmas pessoas e grupos, tudo morre? Tudo fica abafado?

Vejamos dois exemplos incontornáveis:

1 – Quando foi o caso de suspeita de aproveitamento ilícito da distribuição do arroz do Japão, o Ministério Público agiu de imediato, aproveitando-se das declarações públicas do Ex-Presidente Fradique de Menezes.

2- Quando foi o caso da suspeita de compra de mesas e de corrupção eleitoral, assumido pelo Presidente do ADI, que afirmou publicamente que entregou o valor de 100 mil dobras ao Presidente do MDFM, um Partido concorrente do ADI nas eleições, não vimos nenhuma iniciativa ou ação por parte do Ministério Público.

Ainda neste diapasão, aguardamos serenamente e com alta expetativa o tratamento que o Ministério Público dará à queixa-crime apresentada pelo Partido CID-STP contra o ADI e o seu Presidente, pela pratica de crimes de corrupção eleitoral e agradecemos o mesmo empenho e celeridade nesse processo, para o bem da nossa democracia e da transparência do nosso processo eleitoral».

Veja o comunicado do MLSTP –