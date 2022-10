Tribunal de Contas “chumbou” o pedido do Ministério Público

Numa nota enviada à redacção do Téla Nón o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe diz que após reunião em plenária – geral no dia 26 de Outubro, os juízes conselheiros produziram uma deliberação que indefere o pedido constante do requerimento do Ministério Público, « quanto a anulação do visto atribuído ao contrato de concessão dos portos de Ana Chaves, Fernão Dias e da ilha do Príncipe, apreciados no âmbito do processo de fiscalização prévia número 1817/2022».

A deliberação da 20ª sessão da plenária geral do Tribunal de Contas, detalha e fundamenta a decisão dos juízes conselheiros em rejeitar o pedido do Ministério Público para anulação do visto atribuído ao contrato de concessão portuária.

O Téla Nón coloca o texto de deliberação do Tribunal de Contas a disposição dos seus leitores :

