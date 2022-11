Governo regional é acusado de impor a lei da rolha no Príncipe

A estrutura do partido MLSTP na ilha do Príncipe, acusou o governo regional liderado pelo partido UMPP de silenciar as forças da oposição.

Segundo Conceição Moreno, secretário regional do MLSTP no Príncipe, os órgãos de comunicação social na região autónoma são controlados pelo governo da UMPP.

Para provar que a lei da rolha domina a ilha do Príncipe, o líder do MLSTP na região autónoma, disse à imprensa que para contestar as mais recentes acções políticas do Governo regional, teve de viajar para São Tomé para ter acesso aos órgãos de comunicação social.

«Pela negação ao acesso dos serviços de comunicação social no Príncipe, nomeadamente a TVS e a rádio regional, em jeito de silenciamento da oposição regional conforme já se havia denunciado, com o propósito único de servir exclusivamente ao governo regional, e tentando de forma enganosa se posicionar como grande defensor do interesse do Príncipe e da sua gente, obriga-me enquanto secretário regional do partido a deslocar-me a São Tomé para efeito da comunicação», afirmou Conceição Moreno.

Conceição Moreno, secretário do MLSTP na região do Príncipe

Na conferência de imprensa dada na sede do partido MLSTP, no bairro do Riboque na cidade de São Tomé, Conceição Moreno recordou que a liberdade de imprensa na ilha do Príncipe, tem sido ciclicamente motivo de protesto das forças políticas que representam oposição ao governo regional.

Segundo o MLSTP, o silenciamento da oposição pelos órgãos estatais de comunicação social no Príncipe, é uma reclamação antiga que parece não ter solução a vista.

Em São Tomé e na presença da maioria dos órgãos de comunicação social do país, a oposição ao Governo Regional do Príncipe teve microfones abertos e câmaras ligadas para registo e divulgação das suas declarações.

«Há elementos de prova do conhecimento do governo regional sobre a matéria de privatização das infra-estruturas do Príncipe… Estamos perante um governo regional com dois discursos opositores. Num diz que acaricia o investimento directo estrangeiro e no outro opõe-se ao investimento directo estrangeiro quando não lhe convém», declarou Conceição Moreno.

Oposição denuncia mais uma vez, a falta de liberdade de imprensa no Príncipe, e protesta contra o controlo excessivo do governo regional de Filipe Nascimento, sobre a Rádio Regional e sobre a delegação da Televisão são-tomense na região autónoma.

Abel Veiga