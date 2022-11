Presidente da República desafiou os deputados a promoverem a revisão da Constituição Política

O Presidente da República, Carlos Vila Nova interveio na sessão constitutiva da 12ª legislatura. Numa mensagem aos representantes do povo, o Chefe de Estado alinhou-se a proposta da nova Presidente da Assembleia Nacional no sentido da revisão da Constituição Política.

«As reformas que se nos impõem, tanto a nível de procedimentos, de regulamentos e de forma mais profunda, da nossa lei fundamental, no sentido de clarificar os pontos ténues e nevrálgicos, designadamente os diferentes níveis de maioria parlamentares, as competências e as incumbências dos diferentes órgãos de soberania e outras instituições do Estado, na harmonização de diferentes prazos constitucionais e legais, deve necessariamente forçar a um amplo entendimento das forças políticas aqui representadas», declarou o Presidente da República.

No seu discurso, Carlos Vila Nova, convidou os deputados e os partidos políticos, para o diálogo, compromisso, concertação, sensatez e abertura.

«Estamos todos cientes de que nenhum partido ou movimento político deve arrogar-se no sentido de estar em condições de enfrentar sozinho ou apenas com alguns, os grandes desafios que se nos colocam a nível legislativo, das alterações climáticas, das pandemias, das crises económicas e financeiras, do terrorismo, da insegurança dos demais e diversificados flagelos. Nesta senda e, em nome do bem coletivo, devem ser construídas pontes e acertos em ações concretas para conciliar os interesses legítimos e o bem da coletividade», frisou Carlos Vila Nova.

