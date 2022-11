Presidente da Assembleia Nacional de STP

Os 55 novos deputados à Assembleia Nacional, fizeram história na sessão inaugural da 12ª legislatura. Foram às urnas, e elegeram uma mulher para presidir a casa parlamentar. Aconteceu pela primeira vez nos últimos 32 anos de democracia multipartidária.

Celmira Sacramento, deputada do partido ADI, foi o nome da única lista apresentada à mesa da sessão plenária constituinte da 12ª legislatura. Mereceu a confiança de 52 deputados.

Ainda na sessão constitutiva da 12ª legislatura, os deputados elegeram o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Saiu da bancada parlamentar da maioria. Abnilde Oliveira, foi eleito vice-presidente com 54 votos a favor.

O deputado Arlindo Barbosa, proposto pelo maior partido da oposição, o MLSTP/PSD como segundo vice-Presidente, não conseguiu votos suficientes para ser eleito. Apenas 19 deputados votaram a favor.

A eleição do segundo vice-Presidente ficou adiada para a próxima sessão plenária da Assembleia Nacional. A mesa da Assembleia Nacional ficou composta, assim como o conselho de administração.

De pedra e cal, Celmira Sacramento, é a presidente do órgão de soberania do poder legislativo, e na hierarquia do Estado, é a segunda figura, depois do Presidente da República.

Abel Veiga