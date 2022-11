“Não hesitarei em decidir … e sancionar …”

Determinação de Patrice Trovoada, manifestada na assumpção do cargo de Primeiro Ministro e Chefe do XVIII governo constitucional de São Tomé e Príncipe.

No salão do Palácio do Povo no dia 11 de Novembro, diante do Presidente da República Carlos Vila Nova, do corpo diplomático e convidados, Patrice Trovoada, assumiu o compromisso solene de administrar o Estado são-tomense, com determinação.

«Assumirei com determinação e humildade todas as minhas responsabilidades a partir desta data e deste momento», frisou.

Fez uma radiografia da situação, económica, social e política do país. O cenário é de crise profunda, e a conjuntura internacional não é favorável. Patrice Trovoada, manifestou determinação em agir, para reorganizar o Estado, para estimular o espírito de trabalho, e salvar a República.

«Investido do mandato que me foi conferido, não dispensarei nenhum só minuto se não for para agir, reformar, ouvir, construir e corrigir. Não hesitarei em decidir quando for necessário decidir e sancionar para resgatar, salvar e defender os bens públicos e os direitos das pessoas. O tempo e os níveis de degradação alcançados pelo país assim o exigem», declarou.

No discurso de tomada de posse, garantiu que «agirei sempre no interesse geral e para que se possa dentro de um período razoável de tempo ultrapassar o estado de deliquescência atual em que o país se encontra».

Pela primeira vez a esposa e o filho mais velho assistiram a quarta cerimónia de investidura de Patrice Trovoada como Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe.

«Estou pronto, disponível para uma entrega total minha ao serviço da Nação. E afirmo isso olhando para a minha esposa e o meu filho mais velho, a minha família, contando com apoio e compreensão. Sou o Primeiro Ministro e Chefe do Governo para servir todos os São-tomenses de dentro como de fora, bem como todos os que escolheram as nossas ilhas para viverem», sublinhou.

Filho e esposa de Patrice Trovoada

Medidas correctivas foram anunciadas, e uma mudança radical de comportamento deve marcar a actuação dos são-tomenses.

«Como está, não pode continuar. Vamos trabalhar», foi o desafio lançado a todos os cidadãos activos na função pública, e no sector privado. A todos os investidores e empresários que operam no mercado são-tomense. «Conto convosco, em todas as horas e em todas as circunstâncias», acrescentou.

Patrice Trovoada dirige a política geral de um Estado em crise. As primeiras acções do seu governo já estão definidas.

«Quanto ao XVIII Governo Constitucional, o tempo é de concentração máxima de todos os seus futuros membros e de todos os agentes do Estado na implementação das soluções que permitirão restabelecer níveis aceitáveis de reservas cambiais, pagar os salários de uma função publica pletórica, cuidar de aquilo que apenas por analogia se apelida de sistema nacional de saúde, melhorar a educação e a formação profissional, recuperar as infraestruturas, tornar cada vez mais efetivo o acesso à justiça…», referiu.

O Primeiro-ministro avisou que é preciso sacrifícios, abdicar de regalias, e combater o crime.

«Não temos hoje outro caminho que o do fim da impunidade, o fim da anarquia, do combate aberto e sem tréguas contra a corrupção cancerígena, adotando a seriedade, o realismo e o trabalho metódico para travar essa decadência que nos levará irremediavelmente a um suicídio coletivo», pontuou, Patrice Trovoada.

Nos últimos 14 anos, foi a quarta vez que Patrice Trovoada assume o cargo de Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe. Desta vez, manifestou tristeza, esperança e satisfação.

O leitor tem acesso ao discurso de tomada de Posse do Primeiro Ministro e Chefe do XVIII governo Constitucional. –

Abel Veiga