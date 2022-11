Um governo para combater a crise

O XVIII Governo Constitucional, liderado por Patrice Trovoada nasceu num momento crítico tanto a nível nacional como no contexto internacional.

Segundo as autoridades, económica e financeiramente São Tomé e Príncipe, está numa situação muito complicada. A crise sanitária, energética, alimentar e ambiental que flagela o mundo, tem impactos devastadores sobre o arquipélago do golfo da Guiné.

O primeiro-ministro, Patrice Trovoada lançou o alerta sobre a «agudização da crise prevista para o ano que se avizinha, 2023». Apelou aos parceiros internacionais para que apesar da previsão de agudização da crise, mantenham o nível de contribuição à ajuda pública internacional.

O XVIII governo constitucional foi investido numa altura em que a Direcção da Protecção Social, Solidariedade e Família, anunciou o fim do Programa de Resposta à Emergência Socioeconómica, financiado pelo Banco Mundial, que deu apoio financeiro a mais de 15 mil famílias pobres, principalmente as mulheres chefes de família.

2023, é também o ano previsto para a entrada do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Um cenário de pressão, que aponta para outras situações que poderão agudizar a carestia de vida no país. O novo executivo investido na segunda – feira, 14 de Novembro, tem uma missão de combate.

«Essa equipa foi pensada exactamente para responder aos problemas do país», declarou o primeiro-ministro Patrice Trovoada, na tomada de posse dos membros do seu elenco governamental.

Em São Tomé e Príncipe, as mulheres são o pilar central da família. São as gestoras do lar. São as guerreiras que muitas vezes como chefes de família garantem o sustento e a educação dos filhos.

O novo governo criou uma pasta ministerial que se dedica a causa, e a promoção das mulheres como agentes de luta contra a pobreza.

«As mulheres têm de sentir que na prática a sua situação está a melhorar, e que este governo vai de maneira transversal colocar e resolver as questões da mulher, as questões da literacia financeira, as questões das palaiês, as questões do acesso ao crédito, do empreendedorismo, a violência familiar, e colocar de facto a mulher como o pilar da família», precisou o primeiro-ministro.

No momento de crise, o chefe do governo aposta na promoção das competências nacionais, para vencer a dura batalha que o país tem pela frente.

«Queremos conservar todos os melhores quadros que temos no país. Queremos também dar oportunidade a outras pessoas… Aquilo que tem de ser mudado, será mudado», pontuou, Patrice Trovoada.

Chegou a hora da verdade para os membros do XVIII governo constitucional. Demonstrar na prática, a diferença na gestão da coisa pública, e capacidade na gestão da crise económica, financeira, alimentar e sanitária.

Abel Veiga