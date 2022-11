Intenso tiroteio no quartel do Exército

Segundo a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, intenso tiroteio marcou a última noite no quartel do exército em São Tomé. 4 homens armados terão assaltado o quartel e feito refém o oficial Dia. A Rádio Nacional acrescenta que os militares do exército pressionaram os invasores até a sua rendição, que aconteceu por volta das 6 horas da manhã.

Segundo ainda a rádio nacional, os 4 homens que invadiram o quartel, foram detidos. A troca de tiros causou ferimentos em alguns militares que já receberam tratamento no hospital central Ayres de Menezes.

O Téla Nón apurou que os militares já puseram em marcha a operação de captura de outras pessoas envolvidas na alegada tentativa de Golpe de Estado.

Abel Veiga