Conselho Superior de Defesa Nacional afasta de funções militares envolvidos no caso 25 de novembro

A decisão foi tomada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. Todos os militares arguidos no processo relativo à tortura e morte de quatro civis, ocorrida no quartel do exército em São Tomé a 25 de novembro de 2025, no contexto de uma alegada tentativa de golpe de Estado, foram suspensos das suas funções.

“O Conselho pronunciou-se sobre a proposta de suspensão das chefias militares constituídas arguidas no processo de 25 de novembro, assegurando a manutenção das respetivas regalias de direito”, anunciou Virgílio Mandinga, Secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional.

Entre os suspensos encontram-se o Inspetor-Geral das Forças Armadas, Coronel José Maria Menezes, e o Comandante da Guarda Costeira, Capitão de Mar e Guerra Armindo Rodrigues, ambos presentes na reunião presidida pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova.

“Sou um militar republicano e não posso comentar essas decisões. São decisões políticas e não me cabe comentá-las”, reagiu o Capitão de Mar e Guerra Armindo Rodrigues.

Conhecido no seio militar como Comandante Armindo, o oficial reconheceu sentir impaciência por carregar o ónus dos trágicos acontecimentos de 25 de novembro:

“Sou a peça fundamental mais fustigada no caso 25 de novembro e é preciso esclarecer isso”, desabafou.

O Coronel Virgílio Pontes, Comandante do Exército, que vinha exercendo interinamente as funções de Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas após a exoneração do ex-Brigadeiro-General João Pedro Cravid, recebeu agora autorização formal do Conselho para assumir plenamente o cargo.

“O Conselho emitiu parecer favorável à proposta de nomeação do Coronel Virgílio Pontes para Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas”, acrescentou Virgílio Mandinga.

Quanto às novas nomeações, o Conselho validou a sequência técnica e administrativa necessária, garantindo que estas ocorram sob a égide do novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

No total, 23 militares foram acusados pelo Ministério Público de crimes relacionados com o ataque militar ao quartel do exército.

José Bouças