MLSTP condena execução de cidadãos e contesta o silêncio do PR

Num comunicado da Comissão Política, lido por Raul Cardoso, o maior partido da oposição o MLSTP/PSD diz que condena todos os actos de violência contra os cidadãos e as instituições do Estado.

Os acontecimentos da madrugada de 25 de Novembro são condenados, e o MLSTP destaca a tortura e execução de cidadãos nacionais nas instalações do quartel do exército.

«Condenar veementemente a forma bárbara como cidadãos visivelmente amarados e neutralizados foram violentamente torturados e executados, no recinto do quartel-general, numa flagrante violação dos mais básicos direitos humanos como ilustram as imagens violentas que têm circulado nas redes sociais», diz a comissão política do MLSTP.

O silêncio do Presidente da República Carlos Vila Nova, preocupa o maior partido da oposição.

«Lamentar o silêncio comprometedor do Presidente da República, enquanto comandante supremo das forças armadas e defensor máximo da constituição da república».

MLSTP defende que os acontecimentos de 25 de novembro devem ser investigados de forma isenta «pelas instituições nacionais competentes acompanhadas por peritos internacionais independentes, sob observação atenta da comunidade internacional», frisa a comissão política social democrata.

Todas as responsabilidades inerentes aos actos, devem ser devidamente apuradas, acrescenta o MLSTP, que exige a libertação imediata «de todos os detidos face ao notório risco de vida que correm na sequência das imagens hediondas das vítimas torturadas publicamente».

O partido liderado por Jorge Bom Jesus, anunciou que já propôs a mesa da Assembleia Nacional a marcação de um debate de urgência com o Governo, para discussão dos acontecimentos de 25 de novembro.

Abel Veiga