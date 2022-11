Assembleia Nacional condena intentona e lamenta mortes

Tendo a Assembleia Nacional tomado conhecimento, através dos órgãos de comunicação social, de actos criminosos perpetrados junto ao Quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, na madrugada da última sexta-feira, por um grupo de cidadãos nacionais devidamente identificados, na tentativa de subversão da Constituição da República;

A Assembleia Nacional vem por meio deste comunicado lamentar e condenar profundamente tal atitude inconsequente, pedir que se prossiga com as investigações e que se apure as responsabilidades, se disponibilizando a colaborar com as demais instituições do Estado no sentido de fazer prevalecer o primado da lei.

Este Órgão de Soberania aproveita a ocasião para felicitar as Forças Armadas pela prontidão demonstrada na defesa do Estado de Direito Democrático;

Lamenta a perda de vidas humanas e endereça as profundas condolências aos familhares.

A Assembleia Nacional apela a todo o povo de São Tomé e Príncipe para que se mantenha a calma, demonstrando o seu tradicional espírito de civismo, como tem vindo a ser o seu apanágio.

Que prevaleça a Democracia!

Feito em São Tomé, aos 26 dias do mês de Novembro do ano de 2022.

A Presidente da Assembleia Nacional,

_____________________________________________

/Celmira Sacramento/