Delfim Neves em Liberdade por falta de provas

Detido na manhã de 25 de Novembro na sua residencia em São Tomé, por militares das forças armadas, Delfim Neves ficou detido durante 5 dias.

Deputado a Assembleia Nacional, terá sido detido por um alegado envolvimento na tentative de golpe de Estado.

Após ser ouvido pela juíza de instrução criminal, na terça feira 29 de Novembro, Delfim Neves foi posto em Liberdade. Segundo o advogado Hamilton Vaz, a juíza de instrução criminal considerou que não há «indícios fortes de envolvimento», de Delfim Neves na alegada tentativa de golpe de Estado.

O Tribunal de Instrução Criminal, decidiu pela palicação do termo de identidade e de residencia, ao ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

Note-se que a alegada tentativa de golpe de Estado, ocorreu na madrugada de 25 de Novembro. 4 homens que invadiram o quartel do exército foram detidos pelos militares. Horas depois 3 detidos foram dados como mortos.

Arlécio Costa, ex-oficial do batalhão Búfalo e Delfim Neves deputado a Assembleia Nacional foram detidos na manhã de 25 de Novembro. Arlécio Costa foi dado como morto após detenção no quartel general.

Delfim Neves, foi transferido com vida do quartel do exército, para a Polícia Judiciária. Presente a Juíza de Instrução Criminal, foi constituído arguido no entanto posto em Liberdade sob termo de identidade e residencia.

Outras 14 pessoas entre militares(12 soldados do exército) e civis foram detidas no dia 25 de Novembro e entregues à justiça.

Abel Veiga