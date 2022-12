Instabilidade marca o Estado Maior das FASTP

Em 10 anos as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, tiveram 5 Chefes de Estado Maior.

Felisberto Maria Segundo, foi o primeiro militar a ostentar a patente de brigadeiro e a ocupar o cargo de Chefe de Estado Maior. Foi em agosto do ano 2012, a primeira vez que o Estado são-tomense criou o cargo de Chefe de Estado Maior.

Brigadeiro Felisberto Segundo(já falecido) à direita na foto, cumprimenta seu substituto Justino Lima

Brigadeiro Felisberto Segundo(já falecido)

O primeiro Chefe de Estado Maior nomeado pelo Governo de Patrice Trovoada em 2012, acabou por pedir demissão em fevereiro de 2014. O Brigadeiro Felisberto Maria Segundo, abandonou o cargo em consequência de uma insubordinação dos militares do exército, que recusaram prestar honras ao então Presidente da República Manuel Pinto da Costa.

Brigadeiro Justino Lima

O Coronel Justino Lima, foi promovido a Brigadeiro e investido como novo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas. Alguns meses depois da tomada de posse, o brigadeiro Justino Lima caiu. Tudo por causa de um vídeo publicado nas redes sociais no ano 2014, que mostrava alguns militares a castigarem um jovem delinquente, na parada do quartel do morro.

O jovem tinha assaltado bens das forças armadas. O brigadeiro chefe de Estado Maior, Justino Lima, foi um dos oficiais que pontapeou o jovem Nagi, na parada do quartel. O então primeiro-ministro Patrice Trovoada, condenou o acto do Chefe de Estado Maior, em pontapear o jovem delinquente. Uma violação dos direitos humanos, que provocou a demissão do Chefe de Estado Maior, Justino Lima.

As forças armadas ficaram 5 meses sob comando interino do então Coronel Olinto Paquete, que era vice-Chefe de Estado Maior.

Brigadeiro Horácio Sousa

O coronel Horácio Sousa, foi o próximo Chefe de Estado Maior. Nomeado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, o brigadeiro Horácio Sousa, foi o primeiro Chefe de Estado Maior, que cumpriu o mandato de 3 anos. No entanto teve que gerir momentos de grande agitação na estrutura das forças armadas, sobretudo a questão salarial, e reivindicações de melhoria das condições e dos meios de aquartelamento.

Brigadeiro Idalécio Pachire

Foi substituído em maio de 2019, pelo brigadeiro Idalécio Pachire. Nomeado Chefe de Estado Maior, pelo ex-Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e investido pelo Presidente da República Carlos Vila Nova, o brigadeiro Pachire terminou o seu mandato em junho do ano 2022.

Brigadeiro Olinto Paquete

Coronel Olinto Paquete, que desempenhou a função de vice-chefe de Estado Maior, ascendeu a patente de brigadeiro. Desempenhou o cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, até 1 de dezembro de 2022, mais concretamente durante 5 meses.

Incidentes no quartel de morro, tortura, mortes, encomenda e traição deram um fim prematuro ao mandato do brigadeiro Olinto Paquete.

Abel Veiga