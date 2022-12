“Haverá reforma …”

(FOTO – RG)

Promessa do Brigadeiro João Pedro Cravid, novo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

Empossado na segunda-feira 5 de dezembro, pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova, o sexto chefe de Estado Maior das Forças Armadas, num período de 10 anos, disse que assumi o cargo com sentimento de responsabilidade de missão.

O Brigadeiro João Pedro Cravid, era chefe da casa militar do Presidente da República. No passado foi ajudante de campo do ex-Presidente Miguel Trovoada. Assume o comando das forças armadas em mais um momento de crise no quartel do exército.

4 cidadãos terão sido torturados até a morte no interior da principal base militar do país. O seu antecessor, o brigadeiro Olinto Paquete demitiu-se e denunciou engano, traição e encomenda no seio das forças armadas.

«Tendo em conta aquilo que aconteceu no dia 25 de novembro, está em curso a investigação e vamos aguardar os resultados da investigação. Haverá reformas, mas eu não quero aqui adiantar em relação ao assunto, porque tudo está ainda sob investigação», afirmou o novo brigadeiro – general das FASTP.

Forças Armadas somam mais um brigadeiro, e muita polémica em torno dos incidentes de 25 de Novembro, que culminaram com a morte pela primeira vez na história do país, e por alegada tortura de 4 cidadãos nacionais.

Abel Veiga