A revelação foi feita pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. Segundo o Chefe do Governo a estatística que reflecte a vontade dos jovens em emigrar foi realizada há alguns meses.

«Um levantamento feito há alguns meses atrás dizia que 78% dos jovens querem abandonar o país…e se 78% quer abandonar o país, então o país também não tem futuro», afirmou Patrice Trovoada.

Os dados do último recenseamento da população indicavam que dos cerca de 200 mil habitantes de São Tomé e Príncipe, 75% da população era jovem.

A fuga dos jovens em busca de alternativas de vida no estrangeiro, pode como disse Patrice Trovoada comprometer seriamente o futuro do país.

«Nós não podemos impedir os jovens de sair. Mas temos consciência de que se não fizermos alguma coisa para que os jovens encontrem futuro aqui, amanhã já não teremos jovens para trabalhar», acrescentou.

Foi durante a campanha de auscultação da população do distrito de Cantagalo para a preparação do orçamento geral do Estado, que o primeiro ministro foi confrontado com a questão da falta de alternativas e do desemprego no seio da juventude.

Os populares felicitaram o governo pela iniciativa de promover o diálogo com as comunidades antes da apresentação do orçamento geral do Estado ao parlamento.

Para estancar a saída massiva de jovens do país, o primeiro-ministro propôs que as ministras da educação e da juventude e desportos realizassem um inquérito nacional sobre a juventude. «Porque antes de definir uma política que possa resolver o problema, temos de realizar um inquérito para que os jovens possam dizer as suas ideias», concluiu Patrice Trovoada.

Segundo os relatos dos populares, Portugal tem sido nos últimos meses, o principal destino da juventude de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga