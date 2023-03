Energia : “A situação está grave, mas já vinha há muito tempo…”

Em campanha de promoção do Orçamento Participativo com as populações do distrito de Cantagalo, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada prometeu solução para a crise de energia. Segundo o chefe do governo, só no final de 2023.

«A situação de energia só ficará resolvida lá para o final do ano. Não há outra maneira», precisou Patrice Trovoada.

A solução que está a ser projectada é difinitiva. «Queremos resolver de uma maneira definitiva», reforçou.

Patrice Trovoada reconheceu que a «situação esta grave», mas defendeu que é antiga. «A situação está grave, mas já vinha há muito tempo», concluiu.

Note-se que nesta semana, o Primeiro Ministro recebeu uma delegação do BAD, que está a trabalhar com o governo na elaboração de uma estratégia de financiamentos para os próximos 5 anos. A transição energética, e a garantia por São Tome e Príncipe da soberania energética são projectos prioritários no pacote financeiro que o BAD, prevê para o arquipélago.

Abel Veiga