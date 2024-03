Empresa Turca anuncia a construção de duas centrais de energias renováveis

Em pleno funcionamento, com cinco novos grupos de geradores de 10 megawatts ligados à rede da EMAE, esta central que substitui a antiga central térmica de S.Tomé, já contribui para a estabilidade energética na ilha. Com a nova central, o grupo turco Tesla STP vem também contribuir para a melhoria de alguns indicadores da empresa de eletricidade, EMAE.

«Reduzimos os custos com o gasóleo e consequentemente os custos com a produção. Também melhoramos a nossa faturação e nesse momento estamos a trabalhar para melhorarmos as receitas da EMAE» – disse Hélio Lavres, diretor geral da EMAE.

Central Térmica de São Tomé reabilitada e doravante sob gestão da TESLA

As, segunda e terceira fases deste projeto da empresa turca TESLA STP irão passar pela produção de energias renováveis. A empresa anunciou a construção de duas centrais uma de 30 megawatts através de gás natural e outra de painéis solares de 15 megawatts.

«Vamos transitar para energias renováveis com a construção de uma central de 30 megawatts de gás natural e vamos combinar com uma central de 15 megawatts em painéis solares» – anunciou, Faith Bora, representante do TESLA STP.

Faith Bora – na foto

O primeiro-ministro sublinhou que o executivo vai continuar a apostar na melhoria significativa de energia elétrica. Anunciou que o mercado continua aberto à novos investidores e agradeceu a empresa turca TESLA STP pela aposta no arquipélago. No entanto, assegurou que com a estabilidade energética é preciso que os beneficiários, sobretudo, as instituições públicas honrem os compromissos para com a empresa fornecedora de energia.

«Eu peço a EMAE para acelerar o processo de colocação dos contadores pré-pagos, começando pelas instituições que têm autonomia financeira que têm o dinheiro do estado e do orçamento para poder pagar as contas».

O investimento turco nestas três fases de produção energética em S.Tomé e Príncipe ultrapassa os 80 milhões de euros.

José Bouças