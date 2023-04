PR recebeu golfada de ar fresco do AFREXIMBANK no jardim do Palácio

O Banco Africano de Importação e Exportação(Afreximbank) promete apoiar o projecto do Estado são-tomense de transformação do país numa plataforma de prestação de serviços na região da África Central.

Os responsáveis do Afreximbank, trouxeram uma golfada de ar fresco para as autoridades de São Tomé e Príncipe, que se confrontam com uma grande pressão financeira.

O Presidente da República Carlos Vila Nova foi o primeiro a receber a mensagem de apoio do Banco Africano de importação e exportação.

Benedict Oramah(na foto) o Presidente do Conselho de administração do banco pan-africano, disse ao chefe de Estado que a instituição vai apoiar o governo a superar algumas dificuldades financeiras.

Já no Palácio do Governo a reunião foi mais demorada. Depois do encontro separado com o Primeiro-ministro, Patrice Trovoada, o Presidente do Conselho de Administração do Afreximbank, trabalhou com o Governador do Banco Central, e os demais membros do Governo.



Segundo Benedict Oramah, o Afreximbank, vai financiar o projecto de transformação de São Tomé e Príncipe numa plataforma de prestação de serviços no golfo da Guiné. Uma visão de futuro que segundo o líder do banco, foi apresentada pelo Chefe do Governo são-tomense.

Nos próximos dias equipas técnicas do banco pan-africano e do governo, vão definir as áreas prioritárias para o investimento.

Abel Veiga