Príncipe pede reforço da autonomia financeira para o país ficar mais unido

Na celebração no dia 29 de Abril, dos 28 anos da Autonomia da Região do Príncipe, Filipe Nascimento Presidente do Governo Região Autónoma pediu a revisão da lei fundamental do país, para Príncipe ficar mais actualizado.

A lei das finanças regionais e a criação de uma lei leitoral própria para a região autónoma são correcções, que o Presidente do Governo Regional considera fundamentais a serem feitas no texto constitucional da República.

« O aprofundamento da autonomia sobretudo financeira, será o reforço da unidade nacional», declarou Filipe Nascimento.

Numa sala de conferências do Príncipe, de um banco privado na cidade de Santo António, onde decorreu o acto central do 28º aniversário da autonomia regional, Filipe Nascimento descreveu a essência da autonomia da ilha do Príncipe.

«Autonomia do Príncipe não significa a divisão… Implica o reconhecimento das especificidades próprias deste território descontinuado, cuja população habitante preserva um manancial de valores históricos e identitários próprios, cuja diversidade cultural revela-se uma das maiores riquezas da ilha», frisou.

O Presidente da República Carlos Vila Nova, corpo diplomático acreditado junto ao Estado são-tomense, convidados e a população do Príncipe ouviram também os ganhos e avanços que o estatuto de autonomia deram a ilha.

Pela primeira vez e nos últimos meses, Príncipe passou a beneficiar de ligação aérea directa com o continente africano, mais concretamente Libreville-Gabão. O Presidente do Governo Regional afirmou que os voos para a ilha aumentaram. Também houve melhoria na ligação marítima.

Por causa da autonomia conquista em 1995, o povo do Príncipe sob a liderança de José Cardoso Cassandra, “Tó Zé” conseguiu a partir do ano 2006 promover a transformação da ilha num espaço de protecção da natureza.

«A autonomia deu-nos o galardão de reserva mundial da biosfera pela Unesco, cuja revalidação aguardamos com confiança para junho próximo», precisou Filipe Nascimento.

A ilha abriu-se ao mundo permitiu a entrada de investimento directo estrangeiro, fomentou o desenvolvimento do turismo sustentável, e conquistou reconhecimento internacional.

Segundo Filipe Nascimento em outubro próximo, Príncipe vai ser palco do quarto fórum municipal da lusofonia. Escolas e jardins foram construídos em toda a ilha. A mortalidade materna-infantil reduziu, e a língua local Lunguiê, entrou no sistema de ensino da ilha.

Mas Príncipe continua a ter muitos desafios pela frente. «O custo de vida actual ultrapassa as capacidades da população», avisou o Presidente do Governo Regional.

No Príncipe tudo é mais caro do que em São Tomé, a ilha maior e centro do poder do país. A população da ilha começa a manifestar -se aflita, sufocada pelo aumento insuportável do custo de vida.

O Presidente do Governo Regional, não escondeu preocupação com a “fuga” massiva de jovens de São Tomé e da ilha do Príncipe para o exterior do país em busca de vida com futuro.

Abel Veiga