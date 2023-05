Para Guterres, língua portuguesa é promotora de entendimentos e de conciliação

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

No Dia Mundial para celebrar o idioma, neste 5 de maio, mensagem do secretário-geral da ONU destaca sua diversidade e presença pelo mundo; ele acredita que Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, materializa cooperação entre seus nove membros.

Neste 5 de maio, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Em mensagem de vídeo, secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou que o idioma é marcado pela diversidade, além de promover entendimentos e conciliação.

Lusofonia pelo mundo

António Guterres, que é o primeiro secretário-geral de língua portuguesa na ONU, adiciona que o idioma é muitas vezes “um refúgio e a esperança dos mais vulneráveis e uma forma de serem ouvidos.”

Assim, ele cita a língua portuguesa como um bom exemplo de inclusão, sendo um ponto em comum de povos em todo o mundo.

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Para Guterres, as “línguas de comunicação global são um indispensável veículo de entendimento e de esperança”.

Por isso, ele destaca o papel da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, em materializar a cooperação e a solidariedade entre os seus nove Estados membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O chefe da ONU destaca que as centenas de milhões de falantes do português, tanto nos países que possuem o idioma como língua oficial como em suas diásporas, têm a lusofonia como uma ferramenta de mobilização em favor da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS.

Para Guterres, é necessário reafirmar o empenho e a esperança com os ODS, bem como o compromisso com a paz e segurança e com os direitos humanos, ouvindo todas as vozes e guiados pelos princípios comuns das Nações Unidas.

Neste 5 de maio, a ONU News irá exibir uma entrevista exclusiva com o secretário-geral para marcar o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

A cobertura completa inclui declarações de autoridades dos países lusófonos, artistas e outros falantes da língua.