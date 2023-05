Presidente Carlos Vila Nova não foi convidado para a coroação do Rei Carlos III do Reino Unido

Segundo a Constituição Política de São Tomé e Príncipe, o Presidente da República representa o Estado no contexto internacional.

Questionado pela imprensa sobre a ausência do representante máximo do Estado são-tomense na cerimónia de coroação do Rei Carlos III do Reino Unido da Grã-Bretanha, Carlos Vila Nova respondeu que não foi convidado para o evento que decorreu na última semana em Londres-Inglaterra.

«Não me fiz representar porque não me chegou qualquer convite, para representar São Tomé e Príncipe naquele evento. E não tendo recebido um convite oficial não ficaria bem fazer-me representar», afirmou o Presidente da República.

Segundo Carlos Vila Nova, a cerimónia de coroação de um Rei obedece a protocolos rígidos. «Há ordem e procedimentos que se tem que respeitar. E eu não poderia fazer isso aos são-tomenses sem que de facto tivesse recebido um convite para lá estar», pontuou.

O representante do Estado são-tomense no contexto internacional, segundo a constituição política, não foi convidado, mas de acordo a informações divulgadas pela imprensa em São Tomé, o primeiro-ministro Patrice Trovoada participou na cerimónia de coroação do Rei Carlos III.

Espera-se que a representação diplomática do Reino Unido acreditada junto ao Estado são-tomense não tenha provocado um incidente protocolar.

Abel Veiga

.