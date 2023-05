Príncipe vai ter uma lancha de operações navais apoiada por drones

A cooperação militar entre São Tomé e Príncipe e Portugal evoluiu para um novo patamar. Trata-se de missões de operações navais.

Nuno Chaves Ferreira, vice-Almirante da Marinha de Portugal, de visita ao país anunciou a chegada a São Tomé do navio Centauro, da Marinha portuguesa, para substituir o NRP Zaire. Uma substituição que representa a nova fase de cooperação militar os dois países.

«Nesta fase teremos uma embarcação de alta velocidade, a operar no Príncipe e o Centauro aqui, juntamente com drones. Isso permite-nos garantir melhor segurança do golfo da Guiné», afirmou o vice -almirante da armada portuguesa.

A cooperação militar com Portugal tem um novo conceito. «Missão mais de operações navais. Passaremos a ter duas embarcações», frisou.

A lancha rápida que pode percorrer a distância de 150 quilómetros que separa as duas ilhas em 1 hora e 30 minutos, está a ser ultimada em Portugal, para depois ser projectada para a ilha do Príncipe.

Com capacidade para transportar 11 militares, sendo 7 portugueses e 4 são-tomenses, a lancha de operações navais que vai operar em permanência na ilha do Príncipe, pretende dissuadir a pirataria marítima na região mais ameaçada do país.

«O facto de estarmos em permanência permite-nos alargar a área que vigiamos, não só pela capacidade acrescida que os drones trazem, mas também temos um maior acompanhamento de toda a navegação e trafico que circula na região», explicou o vice almirante Nuno Nuno Chaves Ferreira.

A nova fase de cooperação militar entre os dois países prioriza o uso de drones como meio de fiscalização marítima, e as lanchas rápidas para operações de intercepção de embarcações suspeitas de prática de crimes no mar.

«No fundo o drone detecta um possível contacto de interesse, a embarcação de alta velocidade é rapidamente projectada para essa área, e depois será acompanhada do NPR Centauro com maior capacidade de fogo», pontuou.

Após 5 anos de operações de fiscalização da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, o navio NRP Zaire dá lugar a embarcações de alta velocidade, capazes de projetar forças navais em operações de controlo e de neutralização das ameaças.

Abel Veiga