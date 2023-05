China negoceia com STP novo acordo no domínio da defesa e segurança

A embaixadora da China começou a negociar com o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Jorge Amado, as modalidades para assinatura de um novo acordo de cooperação no domínio da defesa e segurança.

Segundo Xu Yingzhen, a China retomou o processo de capacitação dos militares e das forças de segurança do arquipélago, após a pandemia da Covid-19.

Nesta semana pelo menos 24 agentes da polícia de ordem pública e da polícia de fronteiras, seguem viagem para Pequim para 1 mês de formação.

«As duas partes estão a dialogar com vista a assinatura de um acordo de cooperação. Também a cooperação na área de capacitação dos militares», declarou a embaixadora da China.

Xu Yingzhen que se reuniu com o Ministro da defesa e ordem interna na manhã de quinta-feira, disse que quadros da polícia nacional e da polícia aduaneira compõem a lista dos agentes de segurança que vão ser formados na China.

Note-se que em novembro do ano 2021, a República Popular da China instalou no quartel do exército novos sistemas de transmissões e de comunicações de ponta. Até antes da eclosão da pandemia da Covid-19, vários sargentos e oficiais das forças armadas de São Tomé e Príncipe foram formados nas academias militares chineses.

Abel Veiga