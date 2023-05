PCD contesta a não divulgação do relatório da CEEAC e o caso da coroação do Rei da Inglaterra

O teor do relatório da CEEAC – Os argumentos apresentados pelo Presidente da República e pelo 1º Ministro para esconder aos olhos dos santomenses, o Relatório acima referido não tem qualquer cabimento nem lógico nem jurídico. Alias não compreendemos como é que no debate parlamentar os deputados não desmontaram os argumentos muito fracos do Patrice Trovoada a este respeito, invocar o princípio da confidencialidade. Este princípio só se aplica na relação entre a CEEAC e as autoridades nacionais e nada mais do que isso. Nenhuma instituição internacional pode, em relatório ou matéria de interesse nacional, impor às autoridades nacionais competentes um principio de SECRETISMO OU CONFIDENCIALIDADE na tramitação interna das informações nele contidas, ademais, quando o documento foi elaborado por iniciativa e solicitação do PR.

Porque o referido Relatório da CEEAC foi solicitado como forma de contribuição para o esclarecimento dos factos ocorridos no dia 25 de Novembro, o PCD, interpretando o sentimento legítimo dos cidadãos santomenses, exige que o PR proceda à sua imediata divulgação, assumindo assim o seu papel de árbitro, de garante do funcionamento das instituições e da promoção da paz interna. Além do mais entendemos que esse Relatório deve ser junto aos processos de investigação judicial em curso.

Cerimónia de coroação do Rei Carlos III do Reino Unido da Grã-Bretanha, que decorreu na última semana em Londres-Inglaterra – Tendo em conta que, nos termos da Constituição Política, o Presidente da República representa o Estado nas relações internacionais, STP ao ser convidado para essa cerimónia, teria por ser por via do PR, o que não sucedeu. O 1º Ministro ao se fazer presente à revelia do PR e sem ser mandatado por ele violou as regras constitucionais pertinentes, dando um golpe traiçoeiro ao PR. O Presidente Vila Nova, ao aceitar o golpe e “engolir o sapo”, sem qualquer reação visível à altura, ACEITOU MAIS UMA VEZ SUBORDINAR-SE AO I MINSTRO, defraudando assim as expectativas de que ele seja o Presidente de todos os santomenses.

Aqui fica o nosso apelo: estamos convictos de que a larga maioria dos santomenses se sentiu enganada e envergonhada com essa atitude do primeiro-ministro e espera de si uma atitude mais enérgica e corajosa, mais solidária e mais digna!