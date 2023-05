PCD marca congresso para novembro

O partido que não concorreu às eleições legislativas de 2022 decidiu em comissão política retomar as ações políticas junto à população.

Segundo o comunicado da Comissão Política, o PCD pretende reestruturar as suas bases e mobilizar novos militantes, com destaque para jovens e mulheres.

Força política que ganhou as primeiras eleições legislativas no regime democrático em 1990, o PCD, entrou em queda livre ao ponto de não ter se apresentado às eleições legislativas de setembro do ano passado.

«A Comissão Política deliberou realizar, em conformidade com os Estatutos do partido, um Congresso Extraordinário, nos dias 03 e 04 de novembro próximo, em homenagem à data da fundação do PCD-GR (Grupo de Reflexão)», refere o comunicado da comissão política.

Abel veiga