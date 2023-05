PR abriu mês da Criança no dia de África

No salão nobre do Palácio do Povo, cheio de crianças, o Presidente da República Carlos Vila Nova declarou aberto o mês da criança em todo o país.

O som da orquestra social Rizoma, animou a cerimônia no palácio do povo. Crianças de vários jardins de infância, ofereceram prendas ao Presidente da República e à primeira Dama Fátima Vila Nova.

«Constitui uma ocasião para se celebrar, a pureza e a beleza da criança», afirmou o Presidente da República.

Junho tem duas datas importantes para as crianças. O dia internacional, 1 de junho, e o 16 de junho que é o dia da criança africana.

O Chefe de Estado declarou aberto o mês da criança, numa altura em que o mundo se confronta com o trabalho infantil, o abuso sexual de menores, o abandono escolar, e outros problemas que o governo são-tomense ainda não conseguiu resolver. « Pois o que tem sido feito afigura-se insuficiente. Aos pais e encarregados de educação e a sociedade em geral , essas datas e mês constituem mais um alerta para que tenhamos presentes a necessidade de serem cumpridas e salvaguardados os direitos da crianças», alertou o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova, propõe a promoção da instituição família, para as crianças crescerem em equilíbrio, e absorverem valores éticos e patrióticos.

Crianças estão no centro das atenções durante todo o mês de junho.

Abel Veiga