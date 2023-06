“O problema maior que estamos a viver e a sofrer é a especulação…”

Para o primeiro-ministro Patrice Trovoada, a implementação do IVA, não constitui factor principal de aumento do custo de vida em São Tomé e Príncipe.

Patrice Trovoada considera que o maior problema que encarece a vida no país, é a especulação dos preços.

«Penso que o problema maior que estamos a viver e sofrer aqui, é a especulação e a falta de controlo», afirmou o primeiro-ministro.

O chefe do governo prometeu intervir no mercado, para controlar e equilibrar os preços praticados.

«Vamos intervir, sobre aquilo que são os bens essenciais. Há uma necessidade de acompanharmos para ver o que é preciso ajustar», assegurou.

Patrice Trovoada avisou que diariamente acompanha a evolução dos preços no mercado nacional. «Dizem-me os preços que são praticados até por cada loja», frisou.

Reconheceu que vai ser complicado as pessoas entenderem os métodos de aplicação das novas taxas do IVA, e assumiu a inauguração do novo imposto na praça comercial são-tomense como um grande desafio para o governo.

«O maior flagelo é a inflação ligada a especulação, a falta de performance e de capital por parte dos empresários nacionais. O IVA é indispensável», reforçou Patrice Trovoada.

O governo decidiu reduzir para 7,5% a taxa do IVA aplicada sobre os produtos da cesta básica. «Mesmo sem o IVA a vida é extremamente cara em São Tomé e Príncipe», pontuou.

IVA provoca ebulição na sociedade são-tomense.

Abel Veiga