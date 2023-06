Aberta mais uma crise entre a Assembleia Nacional e os Tribunais

Novamente a Assembleia Nacional e os Tribunais são protagonistas da crise político-jurídica.

No ano 2018 e por causa da cervejeira Rosema, os deputados da bancada da ADI, apoiados por alguns deputados da bancada do MLSTP, que na altura administravam a cervejeira Rosema decapitaram o órgão de soberania tribunais. Todos os juízes conselheiros, foram destituídos pelos deputados, e mandados para casa em regime de reforma compulsiva.

Na última semana, a bancada parlamentar da coligação MCI-PUN, força política liderada pelos antigos proprietários da cervejeira Rosema voltou a carga. Apresentou um projecto de lei interpretativa do sistema judicial. Teve apoio da bancada parlamentar da ADI, e a lei foi aprovada.

Manuel Silva Cravid, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, reagiu antes mesmo da lei ser aprovada.

«Eu desconheço este tipo de lei. É uma lei que vem com a intenção clara de afastar a lei base do sistema judiciário, que é uma lei estruturante do sistema, por uma lei avulsa. Eu não consigo entender como é que uma lei avulsa, altera, revoga uma lei-quadro do sistema judicial», reclamou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O Juíz Presidente Manuel Silva Cravid, acusou a maioria parlamentar que aprovou a lei interpretativa do sistema de justiça de perseguição contra os juízes.

«Os juízes que estão jubilados serão retirados muitos direitos que vem tendo, e os que vão jubilar também ficarão sem esses direitos. Uma intenção maldosa daqueles senhores deputados que visa exclusivamente os interesses próprios, e perseguir os juízes, pelas acções que fazem no dia a dia», declarou.

Como aconteceu no ano 2018, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça chamou a atenção da comunidade internacional.

«É bom que as autoridades internacionais prestem atenção no que está a acontecer em São Tomé, que é de todo inadmissível», frisou..

O Presidente do órgão de soberania de poder judicial apontou o dedo aos deputados que em 2018, tinham decapitado os tribunais.

«É um projecto de lei de um grupo que está conectado com certas decisões tomadas no passado pelo Supremo Tribunal de Justiça, e não podem vir vingar por vontade própria contra um sistema democraticamente instituído, e com assento na constituição da República», precisou Manuel Silva Cravid.

Visivelmente irritado na cerimónia de investidura dos membros do conselho superior da magistratura judicial, o Presidente do órgão destacou a inconstitucionalidade das normas da lei interpretativa do sistema judicial.

«Chegam mesmo a dizer no artigo oitavo número 3, b) que para o concurso para juízes que está em curso, o júri será nomeado pela Assembleia Nacional, ou seja, o conselho superior da magistratura judicial que acaba de tomar posse deixa de existir. Uma lei avulsa a tentar atropelar a constituição, atropelar a lei base, atropelar os estatutos», pontuou.

concluiu.

Manuel Silva Cravid, disse que os juízes jubilados são regularmente chamados para trabalhar nos Tribunais.

No entanto segundo a Televisão São-tomense, o Presidente da República Carlos Vila Nova, promulgou e de forma célere a lei interpretativa do sistema judicial, que tinha sido aprovada em plenário da Assembleia Nacional.

Abel Veiga