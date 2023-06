 CST, BISTP e o Hotel Miramar pagam a dívida com Angola? “O estado não concedeu”, diz PT

Informação divulgada pela imprensa angolana dá conta que São Tomé e Príncipe e Angola vão assinar um acordo para restruturação da dívida externa de mais de 300 milhões de dólares do arquipélago para com Luanda.

Segundo o artigo do semanário angolano NOVO, como contrapartida pela dívida, São Tomé e Príncipe colocou em cima da mesa das negociações, três activos, nomeadamente a Companhia de Telecomunicações(CST) em que o Estado detém 49% das acções, o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, e o Hotel Miramar.

«O Estado não concedeu. As pessoas colocam o assunto de uma forma que deixa pairar a ideia de que generosamente demos empresas ao Governo angolano. Quem tem sido generoso connosco é Angola», assim reagiu o primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Confrontado com a questão colocada por um jornalista no aeroporto internacional quando deixava o país na última sexta-feira, o chefe do governo, confirmou que os dois governos estão a negociar as modalidades com vista a resolução da dívida.

«É um mecanismo que faz parte da nova parceria estratégica com Angola. Uma parceria para permitir que as duas economias possam crescer. Há um mecanismo que vai ser traduzido em acordo, em instrumento jurídico para que possamos começar a pagar a dívida que temos com Angola, que não é pouca», reforçou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe recordou que o valor da dívida externa para com Angola. «Só com combustível estamos acima de 270 milhões de dólares, e a dívida histórica mais de 70 milhões de dólares, estamos a falar de mais de 300 milhões de dólares», explicou.

Segundo Patrice Trovoada, São Tomé e Príncipe está determinado em pagar a dívida e de forma sustentável.

«Por um lado, uma Angola generosa, e por outro lado, um São Tomé e Príncipe responsável que quer realmente respeitar as obrigações que tem com Angola, e fazer que esta dívida seja paga, e num quadro sustentável», precisou.

No entanto a notícia do jornal angolano diz que para além da entrada no capital social do BISTP, e da CST, e de assumir o controlo a 100% do Hotel Miramar, São Tomé e Príncipe deverá identificar outros activos para ajudar no pagamento da dívida de mais de 300 milhões de dólares com Angola.

Abel Veiga