“Nova Esperança” recebeu carinho das primeiras Damas da China e de STP

A iniciativa “Saúde para as Crianças” já chegou ao norte da ilha de São Tomé. Lançada por Peng Liyuan, a primeira Dama da República Popular da China, a iniciativa de solidariedade levou carinho e amor ao Jardim de Infância “Nova Esperança” da Vila de Santa Catarina.

Santa Catarina é uma das regiões mais pobres de São Tomé e Príncipe. As crianças são as principais vítimas do flagelo que agudizou por causa dos efeitos das mudanças climáticas.

O distrito de Lembá, na região norte da ilha de São Tomé foi a mais afectada pelas enxurradas de dezembro de 2021, que devastaram campos agrícolas, destruíram pontes e estradas.

Um fenómeno natural extremo que segundo a OMS, destruiu também os progressos que já tinham sido alcançados na luta contra o paludismo, naquela região do país. Em 2022, os índices do paludismo voltaram a aumentar em Lembá. Ondas gigantes é outro efeito das mudanças climáticas que ameaçaram a vila de Santa Catarina no passado.

É neste cenário de dificuldades, que a iniciativa chinesa “ Saúde para as Crianças” renovou a esperança do jardim de infância de Santa Catarina. Especialistas da 18ª missão médica chinesa, realizaram consultas gratuitas. O posto de saúde de referência para as crianças de Santa Catarina está localizado há mais de 15 quilómetros na cidade de Neves, a capital do distrito de Lembá.

A iniciativa “Saúde para as Crianças” celebra também os 60 anos do início da missão médica chinesa no continente africano.

Materiais escolares, desportivos, e uma grande quantidade de produtos alimentares foram doados ao Jardim de Infância pelas primeiras Damas de São Tomé e Príncipe e da China.

«Vai ser bom para as nossas crianças, podemos assim oferecer um prato quente para elas todos os dias…», agradeceu Tunísia Vila Nova, directora do Jardim “Nova Esperança”.

A Iniciativa acontece numa altura em que a carestia de vida aumenta, a pobreza e a fome também. O principal slogan das crianças são-tomenses no mês de junho, é “queremos pão, paz e amor”. Pão é cada vez mais escasso em São Tomé e Príncipe. Fátima Vila Nova a primeira Dama são-tomense disse que a iniciativa da sua homóloga chinesa, é um gesto de carinho.

«São zonas com mais dificuldades. Por isso devemos trazer mais carinho, mais amor, e dizer que nem tudo está perdido. Temos que ter Esperança, e se cada um fizer as coisas com amor vamos chegar a bom porto», declarou a primeira Dama.

Xu Yingzhen, embaixadora da China em representação da primeira Dama Peng Liyuan, chamou a atenção para as prioridades das crianças, a saúde e a educação.

«Os meninos cada vez mais precisam de melhor saúde e de educação. São esses factores que determinam o futuro das crianças. Elas são portadoras das nossas expectativas de vida», pontuou a diplomata chinesa.

Região Autónoma do Príncipe é o próximo alvo da iniciativa das primeiras Damas de São Tomé e Príncipe e da China. É outro ponto do país onde a pobreza castiga as crianças. Onde a carestia de vida crescente, está a retirar pão as crianças.

Abel Veiga