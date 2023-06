Angola destaca explicações de Patrice Trovoada sobre a criação da parceria estratégica com STP

Fidelino de Jesus Florentino Peli Ganda é o novo embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe. Após entregar as cartas credenciais ao Presidente da República Carlos Vila Nova, o diplomata prometeu empenho na dinamização da cooperação bilateral.

Destacou as negociações em curso com vista a criação de uma parceria estratégica entre os dois países.

Fidelino de Jesus Florentino Peli Ganda disse à imprensa que Angola alinha-se na política do Primeiro-ministro Patrice Trovoada de construir uma parceria estratégica que prevê a resolução da dívida externa são-tomense no valor superior a 300 milhões de euros, e que deverá ser paga através da concessão de activos são-tomenses equivalentes ao valor da dívida a favor do Estado angolano.

«Pelas explicações dadas por sua excelência o senhor primeiro-ministro Patrice Trovoada, haverá vantagens dos dois lados. Porque há necessidade de se resolver o problema da dívida. Como disse o senhor primeiro-ministro, ela se arrasta ao longo dos anos, e com esse arrastamento ela também se agrava. E há necessidade de resolver», declarou o novo embaixador de Angola.

Nesta terça-feira, o Presidente Carlos Vila Nova acreditou 6 outros novos embaixadores junto ao Estado são-tomense.

Os novos embaixadores da Austrália, Tailândia, Chile, Cuba, do Burindi e do Gana, prometeram reforçar as relações de cooperação com São Tomé e Príncipe. A cerimónia de acreditação dos novos embaixadores aconteceu no Palácio do Povo, e tradicionalmente acompanhada por honras militares.

Abel Veiga